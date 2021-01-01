WinkСериалыДикий тунецСпециальный сезон10-я серия
Дикий тунец (сериал, 2021) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн
2021, Wicked Tuna
ТВ-шоу18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Чем суровее море, тем выносливее флот. Капитаны - стойкие ребята, но перед лицом всемирной пандемии командам придется сражаться изо всех сил, чтобы добыть «морское золото».
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb