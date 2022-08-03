Дикий тунец. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Дикий тунец
1-й сезон
10-я серия

Дикий тунец (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2018, Wicked Tuna
ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Чем суровее море, тем выносливее флот. Капитаны - стойкие ребята, но перед лицом всемирной пандемии командам придется сражаться изо всех сил, чтобы добыть «морское золото».

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb