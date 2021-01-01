Дикий тунец: север против юга. Серия 13
Wink
Сериалы
Дикий тунец: север против юга
1-й сезон
13-я серия

Дикий тунец: север против юга (сериал, 2021) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

2021, Wicked Tuna: North Vs South
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сезон ловли голубого тунца на Внешних отмелях начался с суровых погодных условий. Капитанам южной флотилии предстоит сражаться не только друг с другом, но и с самой могущественной силой на Земле - матушкой-природой

Сериал Дикий тунец: север против юга 1 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг