Дикий кот (мультсериал, 2015) сезон 3 серия 18 смотреть онлайн

Сюжет

Любознательный домашний кот Фред мечтает познать весь мир. Как только его семья покидает дом, он собирает друзей и вместе они спешат навстречу новым приключениям. У кота только одна проблема: он часто попадает в забавные ситуации, из которых приходится выбираться с помощью полезных знаний пр�о окружающий мир.



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