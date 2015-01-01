Дикий кот. Сезон 2. Серия 14
Wink
Детям
Дикий кот
2-й сезон
14-я серия

Дикий кот (мультсериал, 2015) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

8.72015, Nature Cat
Мультсериалы, Комедии0+

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Сюжет

Любознательный домашний кот Фред мечтает познать весь мир. Как только его семья покидает дом, он собирает друзей и вместе они спешат навстречу новым приключениям. У кота только одна проблема: он часто попадает в забавные ситуации, из которых приходится выбираться с помощью полезных знаний про окружающий мир.

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Рейтинг

7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дикий кот»

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