Дикие животные: завоевание мегаполиса. Серия 2
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Дикие животные: завоевание мегаполиса
1-й сезон
2-я серия

Дикие животные: завоевание мегаполиса (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2018, WILD METROPOLIS
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Документальный проект BBC исследует наши города с очень необычной перспективы — посредством глаз животных, обитающих в них. От горбатых китов, заплывающих в реку Гудзон, до колоний крупных летучих мышей в Аделаиде.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Документальные

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