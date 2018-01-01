Дикие животные: завоевание мегаполиса (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Документальный проект BBC исследует наши города с очень необычной перспективы — посредством глаз животных, обитающих в них. От горбатых китов, заплывающих в реку Гудзон, до колоний крупных летучих мышей в Аделаиде.



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