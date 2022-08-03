Дикая семейка Торнберри (мультсериал, 2000) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

Дикая семейка Торнберри. Сезон 3. Серия 9
Дикая семейка Торнберри
3-й сезон
9-я серия

Эта серия пока недоступна

О сериале

Для двенадцатилетней Элайзы Торнберри нет ничего необычного в ежедневных поездках по самым отдаленным уголкам планеты и постоянном общении с животными – ведь это так весело. У родителей Элайзы есть специальный фургон, аппаратура и непреодолимое желание снимать фильм об экзотической фауне. У еe старшей сестры есть свои соображения насчет «удивительных приключений». У всей семейки Торнберри даже есть враг – хитроумный браконьер Кип О`Доннел. И пока родители снимают кино, сестра сварливо ворчит, а браконьер задумывает очередную подлость, Элайза говорит с животным миром. А почему бы и нет?

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

