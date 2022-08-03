Дикая семейка Торнберри (мультсериал, 1999) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Для двенадцатилетней Элайзы Торнберри нет ничего необычного в ежедневных поездках по самым отдаленным уголкам планеты и постоянном общении с животными – ведь это так весело. У родителей Элайзы есть специальный фургон, аппаратура и непреодолимое желание снимать фильм об экзотической фауне. У еe старшей сестры есть свои соображения насчет «удивительных приключений». У всей семейки Торнберри даже есть враг – хитроумный браконьер Кип О`Доннел. И пока родители снимают кино, сестра сварливо ворчит, а браконьер задумывает очередную подлость, Элайза говорит с животным миром. А почему бы и нет?

