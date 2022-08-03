Дикая семейка Торнберри (мультсериал, 1999) сезон 2 серия 17 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
Для двенадцатилетней Элайзы Торнберри нет ничего необычного в ежедневных поездках по самым отдаленным уголкам планеты и постоянном общении с животными – ведь это так весело. У родителей Элайзы есть специальный фургон, аппаратура и непреодолимое желание снимать фильм об экзотической фауне. У еe старшей сестры есть свои соображения насчет «удивительных приключений». У всей семейки Торнберри даже есть враг – хитроумный браконьер Кип О`Доннел. И пока родители снимают кино, сестра сварливо ворчит, а браконьер задумывает очередную подлость, Элайза говорит с животным миром. А почему бы и нет?
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
КачествоFull HD
Время23 мин / 00:23
5.3 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актриса
Лэйси
Шабер
- ДКАктриса
Джоди
Карлайл
- Актёр
Тим
Карри
- ДХАктриса
Даниэль
Харрис
- ТКАктёр
Том
Кэйн
- Актёр
Фли
- КШАктёр
Кит
Шарабайка
- ДТАктёр
Джонатан
Тейлор Томас
- КМАктёр
Кристофер
Мастерсон
- Актёр
Ди
Брэдли Бейкер
- ДАСценарист
Джефф
Астроф
- Сценарист
Габор
Чупо
- АКСценарист
Арлин
Класки
- МССценарист
Майк
Сиковиц
- Продюсер
Габор
Чупо
- АКПродюсер
Арлин
Класки
- ЭКПродюсер
Эрик
Каземиро
- ЛНПродюсер
Ласло
Носек
- ГИАктриса дубляжа
Галина
Исхакова
- МТАктриса дубляжа
Марина
Тарасова
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- Актриса дубляжа
Марина
Дюжева
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ЛНХудожник
Ласло
Носек
- ДНКомпозитор
Дрю
Ньюманн