Дикая семейка Торнберри. Сезон 2. Серия 15
Wink
Детям
Дикая семейка Торнберри
2-й сезон
15-я серия

Дикая семейка Торнберри (мультсериал, 1999) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн

5.41999, Дикая семейка Торнберри. Сезон 2. Серия 15
Мультсериалы, Комедии6+

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Сюжет

Для двенадцатилетней Элайзы Торнберри нет ничего необычного в ежедневных поездках по самым отдаленным уголкам планеты и постоянном общении с животными – ведь это так весело. У родителей Элайзы есть специальный фургон, аппаратура и непреодолимое желание снимать фильм об экзотической фауне. У еe старшей сестры есть свои соображения насчет «удивительных приключений». У всей семейки Торнберри даже есть враг – хитроумный браконьер Кип О`Доннел. И пока родители снимают кино, сестра сварливо ворчит, а браконьер задумывает очередную подлость, Элайза говорит с животным миром. А почему бы и нет?

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Рейтинг

5.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дикая семейка Торнберри»

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