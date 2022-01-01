Эта серия пока недоступна
Дикая река (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Создательница «Лоскутного одеяла» и «Мести от кутюр» Джослин Мурхаус представляет детективный мини-сериал о вышедшей из тюрьмы девушке, которую вновь подозревают в убийстве. Отсидев десять лет за убийство подруги, Мики Андерсон возвращается в родную австралийскую глубинку. Местные настроены к девушке враждебно, и ей удается устроиться лишь на тяжелую низкооплачиваемую работу на мясокомбинате. Постепенно жизнь Мики налаживается, как вдруг город потрясает новость об очередном убийстве. Темное прошлое героини навлекает на нее подозрения горожан и полиции, но она намерена доказать свою невиновность. Мики начинает собственное расследование. Какие тайны земляков она узнает и удастся ли ей найти преступника – смотрите в сериале «Дикая река» 2022 онлайн на Wink.
Рейтинг
- ДМРежиссёр
Джослин
Мурхаус
- КЛАктриса
Кэтрин
Лэнгфорд
- МКАктёр
Марк
Коулз Смит
- РГАктёр
Роберт
Грубб
- КвАктёр
Купер
ван Грутель
- НГАктриса
Надин
Гарнер
- Актриса
Жаклин
Маккензи
- ДКАктёр
Джек
Кенни
- Актёр
Дэниэл
Хеншэлл
- БКАктёр
Бернард
Керри
- ДМАктёр
Джеймс
Маккэй
- ЭФСценарист
Энджи
Филдер
- ЭФПродюсер
Энджи
Филдер
- ЖФХудожница
Жозефин
Форд
- САХудожник
Сет
Аиткен
- ДМОператор
Дональд
МакЭлпайн