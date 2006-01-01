Ди.Грэй-мен. Сезон 1. Серия 87
Wink
Сериалы
Ди.Грэй-мен
1-й сезон
87-я серия
9.22006, D.Gray-man
Аниме, Комедии16+

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Ди.Грэй-мен (сериал, 2006) сезон 1 серия 87 смотреть онлайн

Сюжет

Европа, XIX век. Тысячелетний Граф строит планы по уничтожению мира при помощи созданных им Акума — человекоподобных существ, представляющих собой живые орудия зла и соединяющих в себе душу умершего человека и механическое тело. С ним борются экзорцисты из Чeрного Ордена.

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Информация

Страна
Япония
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Боевики, Фэнтези, Аниме

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb