Ди.Грэй-мен. Сезон 1. Серия 26
Wink
Сериалы
Ди.Грэй-мен
1-й сезон
26-я серия
9.22006, D.Gray-man
Аниме, Комедия16+

Эта серия пока недоступна

Ди.Грэй-мен (сериал, 2006) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн

О сериале

Европа, XIX век. Тысячелетний Граф строит планы по уничтожению мира при помощи созданных им Акума — человекоподобных существ, представляющих собой живые орудия зла и соединяющих в себе душу умершего человека и механическое тело. С ним борются экзорцисты из Чeрного Ордена.

Сериал Ди 1 сезон 26 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Боевик, Фэнтези, Аниме
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb