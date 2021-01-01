Диего Феррейра vs Бенэил Дариуш
Wink
Сериалы
UFC Fight Night Las Vegas 18
1-й сезон
Диего Феррейра vs Бенэил Дариуш

UFC Fight Night Las Vegas 18 (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2021, UFC
Спортивный, Спортивный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В главном поединке турнира UFC Fight Night 184 бывший чемпион Strikeforce в тяжeлом весе Алистар Оверим (#5 в рейтинге UFC) сразился с бывшим чемпионом Bellator Александром Волковым, занимающим шестую строчку рейтинга тяжеловесов UFC.

Сериал Диего Феррейра vs Бенэил Дариуш 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Спортивный
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг