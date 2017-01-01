Дибиду (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн

В одном удивительном, ярком, необычном, будто бы акварельно-бумажном лесу живeт кролик Дибиду. Он, под стать своему дому, такой же необычный: у него синяя шерсть. Такой раскрас не встретишь в другом месте, но здесь возможно всe. Дибиду ещe совсем маленький, он даже не знает, что такое школа. Каждый день он много гуляет, играет, знакомится с другими зверятами.



