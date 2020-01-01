2 класс. Русский язык (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Диалог и монолог
2 класс. Русский язык
Наша речь
Диалог и монолог

7.22020, Диалог и монолог
На уроке мы рассмотрим, как выделяются две разновидности речи диалог и монолог, в чем их различие и в каких ситуациях они используются.

