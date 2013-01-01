Диагнозу вопреки (сериал, 2013) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Женщине из пригорода, жене и матери ставят страшный диагноз – рак. Она вынуждена находить светлые стороны в своей ситуации. Этот сериал – метафора о том, как должны жить все мы, но никогда не живем. О том, что надо наслаждаться моментом.



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