Диагнозу вопреки
4-й сезон
Диагнозу вопреки (сериал, 2013) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

2013, The Big C
Драма, Комедия18+

О сериале

Женщине из пригорода, жене и матери ставят страшный диагноз – рак. Она вынуждена находить светлые стороны в своей ситуации. Этот сериал – метафора о том, как должны жить все мы, но никогда не живем. О том, что надо наслаждаться моментом.

США
Комедия, Драма
SD
27 мин / 00:27

7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb

