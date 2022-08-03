7 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 9 серия 3 смотреть онлайн

Д.Г. Байрон «Ты кончил жизни путь, герой»
На уроке учащиеся познакомятся с биографией известного английского поэта-романтика Джорджа Гордона Байрона,определят главную тему его творчества и рассмотрят неразрывную связь произведений поэта с его трагической судьбой.

