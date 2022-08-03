WinkДетям7 класс. ЛитератураЗарубежная литература XlX векаД.Г. Байрон «Ты кончил жизни путь, герой»
7 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 9 серия 3 смотреть онлайн
6.02020, Д.Г. Байрон «Ты кончил жизни путь, герой»
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На уроке учащиеся познакомятся с биографией известного английского поэта-романтика Джорджа Гордона Байрона,определят главную тему его творчества и рассмотрят неразрывную связь произведений поэта с его трагической судьбой.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!