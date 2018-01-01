Дежурный врач (сериал, 2018) сезон 4 серия 31 смотреть онлайн

24 часа в сутки, семь дней в неделю, без перерывов и выходных! Именно так работает обычная больница скорой помощи. Каждый день сюда попадают десятки новых пациентов. У каждого – своя история болезни, за которой скрываются реальные проблемы и личные драмы. И дежурные врачи становятся невольными участниками этих драм. Иногда они просто наблюдают ход событий, а иногда – сами вмешиваются в жизни пациентов, помогая им не только выздороветь, но и принять судьбоносные решения.



Сериал Дежурный врач 4 сезон 31 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.