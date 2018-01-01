WinkСериалыДежурный врач4-й сезон31-я серия
Дежурный врач (сериал, 2018) сезон 4 серия 31 смотреть онлайн
2018, Дежурный врач. Сезон 4. Серия 31
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
24 часа в сутки, семь дней в неделю, без перерывов и выходных! Именно так работает обычная больница скорой помощи. Каждый день сюда попадают десятки новых пациентов. У каждого – своя история болезни, за которой скрываются реальные проблемы и личные драмы. И дежурные врачи становятся невольными участниками этих драм. Иногда они просто наблюдают ход событий, а иногда – сами вмешиваются в жизни пациентов, помогая им не только выздороветь, но и принять судьбоносные решения.
Сериал Дежурный врач 4 сезон 31 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
5.1 IMDb
- ВПРежиссёр
Виктор
Полторацкий
- КДРежиссёр
Константин
Денесюк
- ССРежиссёр
Сергей
Сотниченко
- АКРежиссёр
Андрей
Колесник
- МЖАктёр
Михаил
Жонин
- ИТАктриса
Ирина
Ткаленко
- РСАктёр
Руслан
Сокольник
- НЛАктриса
Надежда
Левченко
- ЛМАктриса
Лилия
Майборода
- ВЛАктриса
Виктория
Лушникова
- ВВАктриса
Валентина
Вовченко
- ВБАктёр
Вячеслав
Бабенков
- СКАктриса
Светлана
Князева
- БОАктёр
Богдан
Олейник
- ЮМСценарист
Юлия
Мищенко
- СССценарист
Сергей
Стасенко
- ИКПродюсер
Ирина
Костюк
- ЭБПродюсер
Элла
Бобленюк
- ЮМПродюсер
Юлия
Мищенко
- ЕКПродюсер
Елена
Канишевская
- ЮСХудожник
Юрий
Сирош
- ОТХудожница
Оксана
Тимонина
- АММонтажёр
Александр
Мельниченко
- ДКМонтажёр
Дмитрий
Колесник
- АГМонтажёр
Александр
Гуменюк
- ДООператор
Дмитрий
Оксамитный