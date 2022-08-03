Дейзи и Олли. Серия 5
Wink
Детям
Дейзи и Олли
1-й сезон
5-я серия

Дейзи и Олли (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2017, Daisy & Ollie
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Приключения любопытных исследователей Дэйзи и Олли. Вместе со своими игрушками обезьянкой Буу и роботом Виззи они познают мир вокруг себя. В каждой серии также представлены веселые песенки папы Дейзи, который помогает героям найтиответы и сам не прочь увлечься веселыми приключениями.

Страна
Великобритания
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

5.2 IMDb