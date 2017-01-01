Дейзи и Олли. Серия 48
Wink
Детям
Дейзи и Олли
1-й сезон
48-я серия

Дейзи и Олли (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 48 смотреть онлайн

2017, Daisy & Ollie
Мультсериалы, Зарубежные0+

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Сюжет

Приключения любопытных исследователей Дэйзи и Олли. Вместе со своими игрушками обезьянкой Буу и роботом Виззи они познают мир вокруг себя. В каждой серии также представлены веселые песенки папы Дейзи, который помогает героям найтиответы и сам не прочь увлечься веселыми приключениями.

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Рейтинг

5.2 IMDb