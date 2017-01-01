WinkДетямДейзи и Олли1-й сезон40-я серия
Дейзи и Олли (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн
2017, Daisy & Ollie
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Сюжет
Приключения любопытных исследователей Дэйзи и Олли. Вместе со своими игрушками обезьянкой Буу и роботом Виззи они познают мир вокруг себя. В каждой серии также представлены веселые песенки папы Дейзи, который помогает героям найтиответы и сам не прочь увлечься веселыми приключениями.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыМультсериалы, Для самых маленьких
Рейтинг
5.2 IMDb