Дейзи и Олли (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн

2017, Daisy & Ollie
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
О сериале
Приключения любопытных исследователей Дэйзи и Олли. Вместе со своими игрушками обезьянкой Буу и роботом Виззи они познают мир вокруг себя. В каждой серии также представлены веселые песенки папы Дейзи, который помогает героям найтиответы и сам не прочь увлечься веселыми приключениями.
СтранаВеликобритания
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
Время7 мин / 00:07
5.2 IMDb