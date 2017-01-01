Дейзи и Олли. Серия 18
Дейзи и Олли (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

2017, Daisy & Ollie
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

О сериале

Приключения любопытных исследователей Дэйзи и Олли. Вместе со своими игрушками обезьянкой Буу и роботом Виззи они познают мир вокруг себя. В каждой серии также представлены веселые песенки папы Дейзи, который помогает героям найтиответы и сам не прочь увлечься веселыми приключениями.

Великобритания
Мультсериалы, Для самых маленьких
7 мин / 00:07

5.2 IMDb