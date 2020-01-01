Дейвесон Фигередо vs Брэндон Морено
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UFC 256
1-й сезон
Дейвесон Фигередо vs Брэндон Морено

UFC 256 (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2020, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+

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Сюжет

Дейвесон Фигередо, защитивший свой титул в бою против Алекса Переза на турнире UFC 255, вновь сразился в главном бою вечера. Его соперником станет номер 1 дивизиона Брэндон Морено, последнюю победу в серии он так же одержал на турнире UFC 255.

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