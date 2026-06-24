Начальнику Уголовного розыска района Бутово Павлу Сергеевичу Макарову в результате конфликта с руководством полностью заменяют личный состав. Вместо опытных оперов-мужчин выделяют четырех молодых выпускниц школы полиции. Все они очень разные. Одна — начитанная, высокомерная всезнайка. Другая — красивая, но очень легкомысленная девушка. Третья — прямолинейная и крепкая, мастер простых решений. Ну и четвертая — добрая, наивная барышня, которая уже успела стать мамой и больше думает о сыне, чем о работе. Объединяет их всех одно: своей неопытностью они сильно раздражают матерого наставника, который и до их появления женщин не особо-то жаловал. Макаров будет стараться от них избавиться, а девушки всеми силами будут доказывать, что он не прав, а сами они не зря выбрали эту профессию.

