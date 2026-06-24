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Девушки с Макаровым (сериал, 2023) сезон 4 серия 14 смотреть онлайн
О сериале
Начальнику Уголовного розыска района Бутово Павлу Сергеевичу Макарову в результате конфликта с руководством полностью заменяют личный состав. Вместо опытных оперов-мужчин выделяют четырех молодых выпускниц школы полиции. Все они очень разные. Одна — начитанная, высокомерная всезнайка. Другая — красивая, но очень легкомысленная девушка. Третья — прямолинейная и крепкая, мастер простых решений. Ну и четвертая — добрая, наивная барышня, которая уже успела стать мамой и больше думает о сыне, чем о работе. Объединяет их всех одно: своей неопытностью они сильно раздражают матерого наставника, который и до их появления женщин не особо-то жаловал. Макаров будет стараться от них избавиться, а девушки всеми силами будут доказывать, что он не прав, а сами они не зря выбрали эту профессию.
Рейтинг
- Режиссёр
Константин
Смирнов
- РНРежиссёр
Радда
Новикова
- САРежиссёр
Сергей
Арутюнян
- Актёр
Павел
Майков
- Актриса
Алевтина
Тукан
- Актриса
Валерия
Астапова
- ВЕАктриса
Влада
Ермолаева
- ЕПАктриса
Елена
Полянская
- Актриса
Олеся
Судзиловская
- Актёр
Георгий
Дронов
- Актёр
Сергей
Астахов
- Актриса
Анна
Невская
- АШАктёр
Антон
Шварц
- МИАктёр
Максим
Иванов
- Актёр
Дмитрий
Лысенков
- ВМАктриса
Валентина
Муравская
- ДШАктёр
Денис
Шаблий
- АСАктёр
Алексей
Соколков
- Сценарист
Антон
Морозенко
- АССценарист
Алексей
Слущев
- АВСценарист
Александр
Виниченко
- МТСценарист
Максим
Томяк
- АГСценарист
Артем
Гончаров
- СКСценарист
Сергей
Кинстлер
- ААСценарист
Арам
Аракелов
- АДПродюсер
Артур
Джанибекян
- Продюсер
Вячеслав
Дусмухаметов
- ЗБПродюсер
Заур
Болотаев
- ТБПродюсер
Таймураз
Бадзиев
- Продюсер
Тина
Канделаки
- АВПродюсер
Аркадий
Водахов
- МРПродюсер
Марина
Разумова
- БХПродюсер
Борис
Ханчалян
- СКПродюсер
Сергей
Косинский
- АЛПродюсер
Андрей
Левин
- АИХудожник
Андрей
Ивакин
- АНХудожница
Анна
Неволина
- ВЕХудожница
Валерия
Евсеева
- МАХудожница
Мария
Акопова
- ЮФХудожница
Юлия
Фетисова
- ЕПМонтажёр
Евгений
Потапов
- ВРОператор
Василий
Рыжов
- АКОператор
Арсений
Кан
- МСОператор
Михаил
Селихов
- Оператор
Вячеслав
Сотников
- ДПОператор
Дмитрий
Павлов
- ННКомпозитор
Наталья
Некрасова