Девушки с Макаровым. Сезон 3. Серия 16
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Девушки с Макаровым
3-й сезон
16-я серия
2022, Девушки с Макаровым. Сезон 3. Серия 16
Комедия18+

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Девушки с Макаровым (сериал, 2022) сезон 3 серия 16 смотреть онлайн

О сериале

Начальнику Уголовного розыска района Бутово Павлу Сергеевичу Макарову в результате конфликта с руководством полностью заменяют личный состав. Вместо опытных оперов-мужчин выделяют четырех молодых выпускниц школы полиции. Все они очень разные. Одна — начитанная, высокомерная всезнайка. Другая — красивая, но очень легкомысленная девушка. Третья — прямолинейная и крепкая, мастер простых решений. Ну и четвертая — добрая, наивная барышня, которая уже успела стать мамой и больше думает о сыне, чем о работе. Объединяет их всех одно: своей неопытностью они сильно раздражают матерого наставника, который и до их появления женщин не особо-то жаловал. Макаров будет стараться от них избавиться, а девушки всеми силами будут доказывать, что он не прав, а сами они не зря выбрали эту профессию.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Девушки с Макаровым»