Девушка с персиками (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2017, Девушка с персиками. Серия 4
Мелодрама18+
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О сериале
Аня — простая деревенская девушка, которая зарабатывает на жизнь тем, что продает персики. Однажды, возвращаясь домой, она встречает богатого парня Рому, который просит ее показать дорогу. Девушка соглашается и садится к нему в машину, однако из-за быстрой езды они попадают в аварию, в результате которой Аня оказывается прикованной к инвалидному креслу.
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb