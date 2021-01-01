Девушка по вызову. Сезон 3. Серия 5
Wink
Сериалы
Девушка по вызову
3-й сезон
5-я серия
7.42021, The Girlfriend Experience
Драма18+

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Девушка по вызову (сериал, 2021) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Антология о работницах секс-индустрии, чья жизнь напоминает красивый фильм-нуар. Клиентами девушек становятся влиятельные бизнесмены и политики, чьи грязные тайны эскортницы вынуждены скрывать. Героини постоянно оказываются втянутыми в опасные интриги, за которыми очень интересно наблюдать.

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Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Девушка по вызову»