Девушка по вызову (сериал, 2017) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

Вторая, еще более провокационная часть антологии, спродюсированной Стивеном Содербергом, исследует тему секса и власти. Республиканка Эрика Майлз пойдет на всe, чтобы уничтожить влиятельного коррупционера. Чтобы скомпрометировать соперника, она поручает эскортнице Анне Гарнер соблазнить его.



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