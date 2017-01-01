Девушка по вызову. Сезон 2. Серия 12
Wink
Сериалы
Девушка по вызову
2-й сезон
12-я серия
7.42017, Девушка по вызову. Сезон 2. Серия 12
Драмы18+

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Девушка по вызову (сериал, 2017) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

Сюжет

Вторая, еще более провокационная часть антологии, спродюсированной Стивеном Содербергом, исследует тему секса и власти. Республиканка Эрика Майлз пойдет на всe, чтобы уничтожить влиятельного коррупционера. Чтобы скомпрометировать соперника, она поручает эскортнице Анне Гарнер соблазнить его.

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Жанры
Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Девушка по вызову»