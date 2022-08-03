WinkСериалыДевушка по вызову2-й сезон11-я серия
7.42017, Девушка по вызову. Сезон 2. Серия 11
Драма18+
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Девушка по вызову (сериал, 2017) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн
О сериале
Вторая, еще более провокационная часть антологии, спродюсированной Стивеном Содербергом, исследует тему секса и власти. Республиканка Эрика Майлз пойдет на всe, чтобы уничтожить влиятельного коррупционера. Чтобы скомпрометировать соперника, она поручает эскортнице Анне Гарнер соблазнить его.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ЛХРежиссёр
Лодж
Х. Керриган
- Режиссёр
Эми
Саймец
- РКАктриса
Райли
Кио
- Актёр
Пол
Спаркс
- ДГАктриса
Джулия
Голден Теллес
- МЛАктриса
Мэри
Линн Райскаб
- БГАктриса
Брайони
Гласско
- СРАктриса
Сабрин
Рок
- БЛАктёр
Билл
Лэйк
- ТХАктёр
Тревор
Хэйес
- АКАктёр
Армин
Карима
- ЭДАктёр
Эйдан
Дивайн
- БКСценарист
Брайан
Коппельман
- ДЛСценарист
Дэвид
Левин
- ЛХСценарист
Лодж
Х. Керриган
- Сценарист
Эми
Саймец
- Продюсер
Стивен
Содерберг
- ЛХПродюсер
Лодж
Х. Керриган
- МСХудожница
Марика
Стефенс
- НКМонтажёр
Ник
Карю
- СМОператор
Стивен
Мейцлер
- ЭВОператор
Эри
Вегнер
- ДКОператор
Джей
Кейтель
- ШККомпозитор
Шейн
Каррут