Девушка по вызову. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Девушка по вызову
1-й сезон
7-я серия
7.42016, The Girlfriend Experience
Драмы18+

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Девушка по вызову (сериал, 2016) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Кристин Рид совмещает учебу на юрфаке со стажировкой в юридической фирме «Кирклэнд-Аллен» и испытывает вечные трудности с деньгами. По совету подруги, девушка устраивается в эскорт-услуги. Героиня погружается в темный мир порока и узнает постыдные секреты «Кирклэнд-Аллен».

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Девушка по вызову»