UFC Fight Night Las Vegas 38 (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

На вечере боeв UFC Fight Night 193 Тиаго Сантос постарался прервать череду поражений. Его соперником стал Джонни Уокер, занимающий десятую строчку рейтинга полутяжeлого дивизиона.



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