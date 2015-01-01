8.62015, Unge lovende
Драма18+
Девочки с амбициями (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Три подруги в поисках любви, карьеры, самореализации и своего места в мире, который их недооценивает. Это амбициозное трио настроено решительно, но порой между мечтами и реальностью слишком большой разрыв.
Рейтинг
7.7 IMDb
- МКРежиссёр
Мари
Клейвдаль Кристиансен
- ССРежиссёр
Сири
Сельесет
- ССАктриса
Сири
Сельесет
- ДКАктриса
Джине
Корнелия Педерсен
- АЙАктриса
Александра
Йерпен
- ОКАктёр
Оле
Кристоффер Эртвог
- КДАктриса
Кристин
Джесс Родин
- ИИАктриса
Инга
Ибсдоттер Лиллеос
- ХНАктёр
Херберт
Нордрам
- КЭАктриса
Кирсти
Элине Торхауг
- БКАктриса
Бьянка
Кронлоф
- Актёр
Якоб
Офтебро
- МЛСценарист
Мадс
Локен
- СССценарист
Сири
Сельесет
- Актриса дубляжа
Марина
Волкова
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Сортова
- АМАктриса дубляжа
Алёна
Минчук
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- ДАХудожница
Джули
Асскилдт
- АФМонтажёр
Александр
Фосунд
- КЭОператор
Карл
Эрик Брёндбо
- СЙКомпозитор
Стейн
Йохан Григ Хальворсен