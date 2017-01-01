WinkСериалыДевочки не сдаются1-й сезон15-я серия
Девочки не сдаются (сериал, 2017) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн
Комедия, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Комедийный сериал про пятерку лучших подружек. Ксюша, Вика, Маша, Алла и Лера ведут очень разную жизнь, но их объединяет неизменная вера в лучшее и умение по-настоящему дружить. Девушки разделяют друг с другом радости и трудности, подходят к решению проблем с юмором и никогда не сдаются!
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- СКРежиссёр
Сергей
Краснов
- Режиссёр
Мария
Кравченко
- АНРежиссёр
Артем
Насыбулин
- Актриса
Любовь
Толкалина
- Актриса
Агния
Кузнецова
- Актриса
Анна
Якунина
- Актёр
Андрей
Чернышов
- МВАктриса
Мария
Валешная
- ВКАктриса
Виктория
Кобленко
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Кирилл
Сафонов
- Актёр
Данила
Дунаев
- Актёр
Антон
Филипенко
- НГСценарист
Никита
Глущенко
- СЛСценарист
Сергей
Лущик
- ДЛПродюсер
Дарья
Легони-Фиалко
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- Продюсер
Екатерина
Ласкари
- НКПродюсер
Наталия
Клибанова
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- МРХудожница
Марианна
Розенфельд
- ЕЛХудожница
Елизавета
Лавинская
- МАХудожник
Максим
Алипченко
- РРМонтажёр
Роман
Рыбин
- ОКМонтажёр
Ольга
Кораблева
- СКОператор
Сергей
Комаров мл.
- МООператор
Михаил
Оркин
- АМОператор
Алексей
Морозов
- АШКомпозитор
Антон
Шварц
- СГКомпозитор
Сергей
Григорьев