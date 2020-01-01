Девочка, которая кричала: «Волки!» (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Всегда ли можно верить детям? 14-летняя Холли пишет школьное сочинение, в котором обвиняет отчима в насилии. Родители всe отрицают. Опытный социальный работник Ларс Мэдсен должен в кратчайшие сроки разобраться, кто врeт, а кто говорит правду: семейное дело приводит к народному гневу.



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