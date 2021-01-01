Дэвид Завада vs Рамазан Эмеев
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UFC Fight Night Abu Dhabi 7
1-й сезон
Дэвид Завада vs Рамазан Эмеев

UFC Fight Night Abu Dhabi 7 (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2021, UFC
Спортивный, Спортивный18+

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О сериале

Келвин Кэттер (#6 в рейтинге) охотился за третьей победой в серии. В титульном бою турнира он сразился с бывшим чемпионом полулегкой весовой категории и #1 в рейтинге Максом Холлоуэем.

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Жанр
Спортивный
Время
26 мин / 00:26

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