Детство Шелдона (по версии Кураж-Бамбей). Сезон 5. Серия 6
Wink
Сериалы
Детство Шелдона (по версии Кураж-Бамбей)
5-й сезон
6-я серия
9.32021, Young Sheldon
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

Детство Шелдона (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2021) сезон 5 серия 6 смотреть онлайн

О сериале

Вундеркинд Шелдон Купер стал студентом Техасского университета. Какие испытания ждут мальчика и его семью, расскажет 5 сезон ситкома «Детство Шелдона» в озвучке по версии Кураж-Бамбей на Wink. Доктор Линклеттер устал от чересчур усердного студента и просит доктора Стерджиса вернуться в университет, чтобы отвлечь внимание Шелдона. Однако Стерджис совсем не горит желанием преподавать. Тем временем родители Шелдона, Джордж и Мэри, все чаще ссорятся, что плохо сказывается на детях. Неужели гармоничная семья Куперов окажется на грани распада? Ответ на этот вопрос ищите в сериале «Детство Шелдона» (5 сезон, по версии Кураж-Бамбей), который можно смотреть онлайн в видеосервисе Wink.

Сериал Детство Шелдона (по версии Кураж-Бамбей) 5 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Детство Шелдона (по версии Кураж-Бамбей)»