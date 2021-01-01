Детство Шелдона (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2021) сезон 5 серия 15 смотреть онлайн

Эта серия пока недоступна
Вундеркинд Шелдон Купер стал студентом Техасского университета. Какие испытания ждут мальчика и его семью, расскажет 5 сезон ситкома «Детство Шелдона» в озвучке по версии Кураж-Бамбей на Wink. Доктор Линклеттер устал от чересчур усердного студента и просит доктора Стерджиса вернуться в университет, чтобы отвлечь внимание Шелдона. Однако Стерджис совсем не горит желанием преподавать. Тем временем родители Шелдона, Джордж и Мэри, все чаще ссорятся, что плохо сказывается на детях. Неужели гармоничная семья Куперов окажется на грани распада? Ответ на этот вопрос ищите в сериале «Детство Шелдона» (5 сезон, по версии Кураж-Бамбей), который можно смотреть онлайн в видеосервисе Wink.
ЖанрКомедия
КачествоFull HD
Время19 мин / 00:19
Рейтинг
