Детство Шелдона (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2020) сезон 4 серия 15 смотреть онлайн

Юный Шелдон Купер подходит к важному жизненному рубежу – ему предстоит стать самым младшим выпускником средней школы. Что ждет вундеркинда после ответственного события, можно узнать в 4-м сезоне сериала «Детство Шелдона» в озвучке по версии Кураж-Бамбей на Wink. Шелдон – лучший ученик своего класса и гордость всей школы, поэтому ему поручают произнести речь на выпускном. Молва о юном гении распространяется по городу – сюжет о мальчике хотят снять телевизионщики. Шелдон переживает, справится ли он с публичными выступлениями, и волнуется из-за грядущей учебы в колледже, где ему снова придется быть самым младшим. Как сложится судьба вундеркинда, расскажет ситком «Детство Шелдона» (4 сезон, по версии Кураж-Бамбей), который на Wink можно смотреть онлайн.



