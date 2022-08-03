Детство Шелдона (по версии Кураж-Бамбей). Сезон 4. Серия 14
Wink
Сериалы
Детство Шелдона (по версии Кураж-Бамбей)
4-й сезон
14-я серия
9.32020, Young Sheldon
Комедия18+

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Детство Шелдона (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2020) сезон 4 серия 14 смотреть онлайн

О сериале

Юный Шелдон Купер подходит к важному жизненному рубежу – ему предстоит стать самым младшим выпускником средней школы. Что ждет вундеркинда после ответственного события, можно узнать в 4-м сезоне сериала «Детство Шелдона» в озвучке по версии Кураж-Бамбей на Wink. Шелдон – лучший ученик своего класса и гордость всей школы, поэтому ему поручают произнести речь на выпускном. Молва о юном гении распространяется по городу – сюжет о мальчике хотят снять телевизионщики. Шелдон переживает, справится ли он с публичными выступлениями, и волнуется из-за грядущей учебы в колледже, где ему снова придется быть самым младшим. Как сложится судьба вундеркинда, расскажет ситком «Детство Шелдона» (4 сезон, по версии Кураж-Бамбей), который на Wink можно смотреть онлайн.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
18 мин / 00:18

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Детство Шелдона (по версии Кураж-Бамбей)»