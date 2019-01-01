Детство Шелдона (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2019) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Детство Шелдона (по версии Кураж-Бамбей). Сезон 3. Серия 6
Детство Шелдона (по версии Кураж-Бамбей)
3-й сезон
6-я серия
9.32019, Young Sheldon
Комедия18+

О сериале

Доктор Стерджис впадает в депрессию, осознав, что никогда не получит Нобелевскую премию, и оказывается в психиатрической клинике. Как это отразится на юном Купере, можно увидеть в 3-м сезоне сериала «Детство Шелдона» в озвучке по версии Кураж-Бамбей на Wink. Мэри беспокоится, что ее гениальный сын может повторить судьбу Стерджиса, и пытается выяснить, как обстоят дела с ментальным здоровьем Шелдона. Сам мальчик больше переживает, что после госпитализации наставника у него стало меньше интеллектуальной нагрузки. И с этим ему решает помочь Конни – она предлагает внуку посещать лекции по физике доктора Линклеттера. К чему это приведет, расскажет ситком «Детство Шелдона» (3 сезон, по версии Кураж-Бамбей), который на Wink можно смотреть онлайн.

Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Детство Шелдона (по версии Кураж-Бамбей)»