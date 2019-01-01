Эта серия пока недоступна
Детство Шелдона (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2019) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Доктор Стерджис впадает в депрессию, осознав, что никогда не получит Нобелевскую премию, и оказывается в психиатрической клинике. Как это отразится на юном Купере, можно увидеть в 3-м сезоне сериала «Детство Шелдона» в озвучке по версии Кураж-Бамбей на Wink. Мэри беспокоится, что ее гениальный сын может повторить судьбу Стерджиса, и пытается выяснить, как обстоят дела с ментальным здоровьем Шелдона. Сам мальчик больше переживает, что после госпитализации наставника у него стало меньше интеллектуальной нагрузки. И с этим ему решает помочь Конни – она предлагает внуку посещать лекции по физике доктора Линклеттера. К чему это приведет, расскажет ситком «Детство Шелдона» (3 сезон, по версии Кураж-Бамбей), который на Wink можно смотреть онлайн.
ЖанрКомедия
КачествоFull HD
Время18 мин / 00:18
Рейтинг
- АРРежиссёр
Алекс
Рейд
- ДМРежиссёр
Джаффар
Махмуд
- МДРежиссёр
Майкл
Джудд
- ККРежиссёр
Крис
Кох
- ИААктёр
Иэн
Армитедж
- ЗПАктриса
Зои
Перри
- ДПАктёр
Джим
Парсонс
- ЛБАктёр
Лэнс
Барбер
- МДАктёр
Монтана
Джордан
- РРАктриса
Реган
Реворд
- ЭПАктриса
Энни
Поттс
- Актёр
Уоллес
Шоун
- МХАктёр
Мэтт
Хобби
- УМАктёр
Уайатт
МакКлюр
- ЧЛСценарист
Чак
Лорри
- СХСценарист
Стив
Холлэнд
- ДППродюсер
Джим
Парсонс
- ТСПродюсер
Тодд
Спивак
- ДПХудожник
Джозеф
П. Лаки
- РТХудожник
Ричард
Тойон
- БММонтажёр
Брайан
Меркен
- Монтажёр
Стив
Раш
- ДСМонтажёр
Джефф
Сейбеник
- НТОператор
Нил
Туссэн
- ТЗОператор
Тим
Зурштедт
- ДККомпозитор
Джефф
Кардони
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни