Детство Шелдона (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2019) сезон 3 серия 18 смотреть онлайн

Доктор Стерджис впадает в депрессию, осознав, что никогда не получит Нобелевскую премию, и оказывается в психиатрической клинике. Как это отразится на юном Купере, можно увидеть в 3-м сезоне сериала «Детство Шелдона» в озвучке по версии Кураж-Бамбей на Wink. Мэри беспокоится, что ее гениальный сын может повторить судьбу Стерджиса, и пытается выяснить, как обстоят дела с ментальным здоровьем Шелдона. Сам мальчик больше переживает, что после госпитализации наставника у него стало меньше интеллектуальной нагрузки. И с этим ему решает помочь Конни – она предлагает внуку посещать лекции по физике доктора Линклеттера. К чему это приведет, расскажет ситком «Детство Шелдона» (3 сезон, по версии Кураж-Бамбей), который на Wink можно смотреть онлайн.



Сериал Детство Шелдона (по версии Кураж-Бамбей) 3 сезон 18 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.