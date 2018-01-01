Детство Шелдона (по версии Кураж-Бамбей). Сезон 2. Серия 9
Wink
Сериалы
Детство Шелдона (по версии Кураж-Бамбей)
2-й сезон
9-я серия
9.32018, Young Sheldon
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

Детство Шелдона (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2018) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

О сериале

У вундеркинда Шелдона Купера появляется конкурентка – гениальная девочка в исполнении звезды «Одаренной» Маккенны Грейс. Как сложатся их отношения, расскажет 2 сезон ситкома «Детство Шелдона» в озвучке по версии Кураж-Бамбей на Wink. Доктор Джон Стерджис, ставший в прошлом сезоне наставником Шелдона, а также бойфрендом его бабушки Конни, приглашает к себе на курс 10-летнюю Пейдж. Одаренная девочка не только почти на месяц младше Купера, но, похоже, разбирается в квантовой физике лучше него. Впервые в жизни юный гений чувствует зависть, избавиться от которой будет очень непросто, ведь Пейдж подружится с Мисси и будет вечно мелькать перед глазами. Сможет ли вундеркинд справиться со сложными эмоциями, увидите, посмотрев «Детство Шелдона» (2 сезон, по версии Кураж-Бамбей) онлайн на Wink.

Сериал Детство Шелдона (по версии Кураж-Бамбей) 2 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Детство Шелдона (по версии Кураж-Бамбей)»