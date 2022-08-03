Детский КВН. Сезон 2. Серия 9
Детский КВН (сериал, 2017) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

ТВ-шоу, Комедия6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Новая версия юмористического шоу талантов. Впервые в истории игры жюри отказалось от оценок. Чтобы пропустить две лучшие команды в следующий этап, звeзды совещаются в финале каждого выпуска.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, ТВ-шоу
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.6 КиноПоиск