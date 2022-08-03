Детский КВН. Сезон 2. Серия 8
Wink
Детям
Детский КВН
2-й сезон
8-я серия

Детский КВН (сериал, 2017) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

8.62017, Детский КВН. Сезон 2. Серия 8
Семейный, Комедия6+

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О сериале

Новая версия юмористического шоу талантов. Впервые в истории игры жюри отказалось от оценок. Чтобы пропустить две лучшие команды в следующий этап, звeзды совещаются в финале каждого выпуска.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.5 КиноПоиск